Pedullà: “Bonifazi primo nome per la difesa, Cutrone ha già detto si”

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per fare il punto sul mercato viola:

Bonifazi (SCHEDA)? Per la difesa è il primo della lista, serve un difensore pronto come lui. Il suo agente avrebbe dovuto aiutarlo di più, perchè ha fatto tanta panchina, su di lui ci sono Fiorentina e Atalanta. Serviranno almeno 10 milioni, ma è un investimento sul futuro. La Fiorentina in questo mercato deve investire sul pronto sicuro, come Bonifazi, Petagna (SCHEDA) o Cutrone, questo tipo di profili. Cutrone (SCHEDA)? Ha dato la disponibilità a vestire il viola, ma la Fiorentina prima deve decidere cosa fare con Pedro, se cederlo o no. Pedro è un grande mistero perché è un centravanti forte, ma non si capisce perché non si sia espresso. Sottil? Credo che possa andare a giocare, in Serie B ci sono squadre importanti. Duncan? Il Sassuolo non vuole cederlo, ma lui vorrebbe partire.