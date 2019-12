Pedullà: “Bonifazi, pressing e richiesta ufficiale della Fiorentina”

Il sovraffollamento in difesa porterà a qualche cessione in casa Toro. C’è il gradimento Lecce per Djidji, ora va aggiunto il pressing e la richiesta ufficiale della Fiorentina per Kevin Bonifazi (LA SCHEDA). È lui il primo nome per la difesa, l’investimento che i viola vorrebbero fare. Sarebbe anche una destinazione gradita a Bonifazi che piace ad altri club: la Spal lo rivorrebbe, il Parma lo apprezza, l’Atalanta sarebbe pronta a mettere sul tavolo il cartellino di Barrow (ma il Bologna resta in pole). Intanto, la Fiorentina si muove. Lo scrive Alfredopedulla.com.