Pedullà: “Cutrone si è promesso alla Fiorentina, Pedro aspetta notizie da…”

La carrellata di Alfredo Pedullà sulle trattative viola ai microfoni di Radio Bruno:

La partita sulla coscienza ce l’hanno Pezzella ed anche Dragowski che non possono commettere errori così in Serie A. Da un difensore esperto come il nazionale argentino non mi aspetto che si faccia scippare palla da Santander in quel modo. Il portiere deve essere più regolare di quanto lo sia stato il polacco che alterna grandi parate ad errori pesanti come quello di ieri. Il suo entourage in estate ha dato vita ad una piccola telenovela per il rinnovo, adesso dovrebbe dimostrare questo valore sul campo.

Dopo così pochi giorni Iachini merita maggior rispetto. È arrivato sulle rovine di Montella che ha fatto dei danni enormi in questi mesi ed è stato trattato troppo coi guanti. È una “tassa” che la Fiorentina pagherà per diverso tempo. Al contempo dare del provinciale a Iachini e al suo gioco è offensivo.

Cutrone (SCHEDA) in pole da 48 ore, ha dato le sue garanzie e il suo assenso completo. L’operazione dovrebbe andare in porto, la Fiorentina sta aspettando di cedere Pedro. Prenderlo con l’obbligo di riscatto per convincerlo a muoversi, non prospettargli il rischio di tornare a Wolverhampton a luglio. Per Pedro il Gremio ha un’intesa di base con la Fiirentina per una cifra sopra i 10 mln, a titolo definitivo. Il giocatore aspetta di capire cosa farà il Flamengo con Gabigol, che dopo la vittoria della Libertadores ha ancora più appeal.

Dabo? È vicino alla Spal che potrebbe cedere Kurtic (LEGGI QUI). Cerofolini andrà a giocare: c’è la Casertana. Ranieri lo stesso, con l’Empoli in pole, davanti a Pescara e Cremonese.

Lirola ieri ha già dato dei segnali di miglioramento, sia in fase di spinta che in quella di contenimento. Può essere un acquisto a gennaio, in questi mesi non ha dimostrato di valere la cifra spesa.

L’attaccante esterno per la Fiorentina non è una priorità, 25 mln oggi per Politano non li spenderei. Anche se tu decidessi di prenderlo, dopo essersi assicurati un attaccante, chi gli lascia spazio? Dal mio punto di vista la squadra viola deve prendere un centrocampista ed una punta centrale.