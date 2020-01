Pedro vicino all’addio: Gremio la strada più percorribile

Pedro potrebbe lasciare la Fiorentina a gennaio. Come scrive La Nazione, se non spunteranno soluzioni italiane (gradite all’attaccante), la strada del Gremio rimane quella più facile da sfruttare, anche se serviranno ancora dei giorni per perfezionare un accordo che potrebbe portare la Fiorentina a incassare un assegno molto simile a quello speso, l’estate scorsa, per acquistare il brasiliano.