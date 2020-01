Pedro via a titolo definitivo. Cutrone: ok al prestito con obbligo di riscatto

Mistero Pedro. Come scrive il Corriere Fiorentino, il Gremio ha presentato una proposta ufficiale per il brasiliano nel corso del fine settimana. La sensazione è che la cessione a titolo definitivo sia un’ipotesi sempre più concreta.

In entrata Cutrone resta la prima scelta. La Fiorentina, questa è la novità, è pronta ad accettare il prestito con obbligo di riscatto (e non semplice diritto), ma l’ultima richiesta del Wolverhampton (18 milioni) è considerata troppo alta da Pradè che per chiudere non vuole impegnarsi oltre i 14-15 milioni.