Pedro, oggetto misterioso ma tante pretendenti: con 12 milioni sarà addio

Per quanto riguarda l’attacco, la Fiorentina correrà ai ripari in questa sessione di mercato. Pedro infatti non si è mai visto e si è trasformato da enorme speranza a oggetto misterioso. Come scrive il Corriere Fiorentino, i viola stanno pensando se cederlo in prestito o addirittura a titolo definitivo. I dirigenti viola preferirebbero la prima soluzione, ma davanti a offerte pesanti (sui 12 milioni) il brasiliano può anche salutare subito. Anche perché, nonostante i pochissimi minuti giocati, le pretendenti non mancano: Gremio, Flamengo, Palmeiras in Brasile, Besiktas e Braga in Europa.