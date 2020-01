Pedro: la Fiorentina ha l’accordo col Gremio. Lui gradisce il Flamengo

Con l’arrivo di Patrick Cutrone (SCHEDA), Pedro è destinato a lasciare Firenze. Come scrive La Nazione, la Fiorentina ha raggiunto un accordo con il Gremio per la cessione dell’attaccante, ma non vorrebbe forzare la mano al brasiliano, lasciandolo libero di decidere. O meglio, di aspettare le mosse del Flamengo, destinazione gradita da Pedro, nel caso il club di Rio dovesse presentare ai viola le stesse condizioni del Gremio e, soprattutto, se dovesse perdere Gabigol. In quel caso i rossoneri non avrebbero dubbi nel puntare con decisione sull’attaccante viola.