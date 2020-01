Pedro, il Gremio getta la spugna: “Siamo tagliati fuori”

Tutto pronto, o quasi, per il ritorno in Brasile di Pedro. Dopo 6 mesi da “meteora” l’attaccante lascerà l’Italia e la Fiorentina, resta solo da capire se la sua nuova destinazione sarà il Gremio o il Flamengo. In tempi non sospetti ci eravamo sbilanciati in favore dei vice campioni del mondo e un ulteriore indizio è arrivato nelle ultime ore dal presidente del Gremio Romildo Bolzan: “Non abbiamo un accordo con la Fiorentina e non abbiamo un accordo concreto con il giocatore. Ci è stato fatto sapere che la Fiorentina è interessata solo ad una cessione a titolo definitivo di Pedro, il che rende il Gremio già fuori da questa trattativa” ha detto ad una radio locale. INTANTO ARRIVA L’UFFICIALITA’ DI UN’ALTRA CESSIONE