Pedro, il Gremio fa sul serio. Dopo Bologna l’assalto, sarà un addio senza rimpianti?

I tempi per la cessione di Pedro si allungano, complice la partita della Befana contro il Bologna e anche la necessità di chiarire i termini della trattativa, ma il Gremio fa sul serio. Il club brasiliano, tra i pochi ad avere disponibilità economiche importanti, ha deciso di riportare in patria uno dei giocatori sul quale sono riposte le speranza in chiave verdeoro. Il club di Porto Alegre, scrive La Nazione, ha messo sul piatto 11 milioni, la stessa cifra spesa dai viola pochi mesi fa.

Un’operazione all’apparenza indolore, almeno dal punto di vista economico. Ma la Fiorentina tentenna perché non vorrebbe ritrovarsi a dover masticare amaro per un giocatore che aveva e di cui si è sbarazzata con troppa fretta. Con un paio di milioni in più, il Gremio però farebbe lo scatto decisivo alla chiusura della trattativa, anche se l’ultima parola spetta a Rocco Commisso. Tra 48 ore il discorso sarà comunque più chiaro.