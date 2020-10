Pedro, il Flamengo vuole prolungare il prestito. Ma la Fiorentina…

Ricordate Pedro Guilherme? L’attaccante brasiliano, transitato a Firenze per appena quattro mesi, dal gennaio scorso gioca in prestito nel Flamengo, squadra con cui sta facendo molto bene, segnando 12 gol in 27 presenze. Proprio per questo il club rossonero vorrebbe prolungare il prestito dalla Fiorentina almeno fino al prossimo luglio. Secondo il portale mundorubronegro.com, però, i viola vorrebbero monetizzare da un’eventuale cessione a titolo definitivo e chiedono almeno 9 milioni per il centravanti rientrato nel giro della Nazionale verde-oro.