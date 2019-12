Il futuro di Dusan Vlahovic dipende da… Pedro. E’ questo lo scenario ipotizzato da La Nazione, secondo cui se il brasiliano dovesse rivelarsi utile alla causa potrebbe scalzare il serbo dalle gerarchie dell’attacco viola. Vlahovic dunque potrebbe alla fine partire a gennaio per non essere sacrificato, magari in direzione Sassuolo nell’operazione che porterebbe Berardi in viola.