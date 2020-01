Pedro al Flamengo: questione di ore per l’annuncio ufficiale

Con l’arrivo di Patrick Cutrone, Pedro è destinato a lasciare Firenze. Come scrive il Corriere Fiorentino, il Flamengo ha deciso di rimpiazzare Gabigol proprio con il 9 viola. E” questione di ore per l’annuncio ufficiale. Il club gigliato realizzerà una piccola plusvalenza vendendolo a titolo definitivo, ma fra gli uomini mercato c’è stato più di un confronto prima di dare il via libera.