Patric in scadenza con la Lazio: sul difensore spagnolo anche la Fiorentina?

Il centrale biancoceleste molto probabilmente chiuderà la propria esperienza nella Capitale il prossimo giugno

Secondo tuttomercatoweb.com Patricio Gabarron Gil, meglio conosciuto come Patric, molto probabilmente non rinnoverà con la Lazio il contratto in scadenza il prossimo giugno e dunque lascerà la Capitale a parametro zero. In Italia due sono le società interessate al duttile difensore spagnolo, che può giocare sia come centrale che come terzino: Milan e Fiorentina. Giocatore affidabile, che non parte mai titolare ma che comunque in una stagione raccoglie sempre molte presenze, Patric sta valutando il proprio futuro e può restare in Italia in caso di addio ai biancocelesti.