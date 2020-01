Passi avanti per Cutrone, Petagna l’alternativa. Piatek…

La Fiorentina sta correndo ai ripari per rinforzare l’attacco e come scrive il Corriere Fiorentino, sono stati fassi passi avanti per l’arrivo di Patrick Cutrone (SCHEDA). L’attaccante ex Milan ha già dato l’ok al trasferimento in viola, e l’offerta al Wolverhampton resta il prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. L’alternativa è Andrea Petagna (SCHEDA), sul quale va registrata la concorrenza di Roma e Milan. Quasi impossibile invece l’arrivo di Piatek.