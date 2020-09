Parma, via agli acquisti: si può chiudere per Saponara

Su Tuttosport di oggi si parla del mercato del Parma, che può entrare nel vivo dopo il buon esito del passaggio di proprietà del club agli americani. Liverani si aspetta rinforzi in tutti i reparti e tra i nomi più vicini ci sarebbe Riccardo Saponara, in uscita dalla Fiorentina (potrebbe trasferirsi in prestito). Occhi dei gialloblu puntati anche su Ricci, giovane centrocampista dell’Empoli che piace pure ai viola.

