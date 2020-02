Parla il procuratore: “Fiorentina fu vicinissima a Cavani e Nandez. Ora prendi Brian Rodriguez”

Edinson Cavani, Gaston Ramirez e Naithan Nandez? “Sono miei assistiti, e posso assicurare che tutti i tre per motivi diversi sono stati vicinissimi alla Fiorentina. Per Cavani era tutto fatto con Corvino, poi non si liberò il posto da extracomunitario”. A svelare il retroscena è Pablo Bentancur, noto procuratore sudamericano che a La Nazione confessa come anche il trequartista della Samp e il centrocampista attualmente sono stati quasi viola. In particolare Nandez, ma due anni fa l’affare da 1,5 milioni saltò per via di un passaporto arrivato in ritardo. E i talenti uruguaiani del domani? “Fiorentina, prendi Brian Rodriguez, 19 anni del Los Angeles Fc. Ha già fatto 5 partite e tre gol nella Celeste con Suarez e Cavani e ricorda Ruben Sosa, l’ex attaccante della Lazio”. Il suo valore è già di 12 milioni.