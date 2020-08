La Gazzetta dello Sport di oggi dedica un articolo a Lucas Paqueta e al suo rendimento deludente con il Milan. Il brasiliano è uno dei pochi giocatori che non è riuscito a rilanciarsi neanche con Pioli e il suo bilancio complessivo in rossonero parla di 1 solo gol in 44 partite. Il problema è che Lucas è stato pagato 38,4 milioni ed è l’acquisto più caro di Elliott e fra i più cari nella storia del club. Occorre quindi, in qualche modo, scegliere la strada migliore. Pensare a una cessione secca ovviamente è complicatissimo, a meno di non incappare in una minusvalenza (per evitarla servono almeno 25 milioni). Più ragionevole pensare a lui come un giocatore da inserire per arrivare a obiettivi importanti (per esempio con la Fiorentina, dove Paqueta ha più di un estimatore). Oppure un classico prestito per dargli modo di ritrovarsi.

CHIESA VIA? DA ORSOLINI A UNDER, LE ALTERNATIVE