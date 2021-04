Panchine girevoli: Italiano in pole per il post De Zerbi a Sassuolo

Con De Zerbi pronto a lasciare Sassuolo, Italiano potrebbe prendere il posto del tecnico bresciano sulla panchina neroverde

Con Roberto De Zerbi che sta diventando nelle ultime ora più di un'idea per la Fiorentina, un altro degli obiettivi per la panchina viola potrebbe accasarsi proprio al Sassuolo. Il tecnico bresciano è pronto a lasciare i neroverdi, che per la guida tecnica - scrive Tuttomercatoweb.com - pensano adesso a Vincenzo Italiano. L'attuale allenatore dello Spezia è infatti uno dei profili preferiti dalla società emiliana, vista la capacità di far giocare bene le sue squadre. E infatti, anche la Fiorentina in passato ci aveva pensato...