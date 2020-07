Allenatore, il punto di Pedullà: da Giampaolo a Di Francesco, fino al sogno Spalletti

Punto sulla panchina viola su alfredopedulla.com. Secondo l’esperto di mercato, quella che porta a Daniele De Rossi non è una pista così calda: “E’ stato cercato anche da Cagliari e Samp, avrebbe scelto la Fiorentina in condizione di una normalità che non c’è”. Diverso il discorso per altri tecnici: “Spalletti è un sogno molto complicato, teniamo Giampaolo (come anticipato) e Di Francesco più defilato. Piace Liverani, ma il Cagliari sta spingendo”, si legge. Infine una precisazione su altri due candidati ormai sfumati: “Juric non era un affare fatto, neanche Emery, si sono entrambi accasati”.