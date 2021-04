Panchina viola del futuro, Ceccarini: “Gattuso in pole, in seconda battuta…”

Per il giornalista esperto di mercato, il tecnico del Napoli è in pole position come erede di Iachini. Ma il nome di Ivan Juric resta caldo

Redazione VN

Nel suo classico editoriale del sabato mattina su tuttomercatoweb.com, il giornalista esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini parla anche di Fiorentina. E lo fa, ovviamente, riferendosi alla prima scelta che Rocco Commisso dovrà compiere: quella relativa al nuovo allenatore gigliato. Per Ceccarini "la Fiorentina sta virando decisamente su Gattuso, che a fine stagione lascerà Napoli. A oggi è decisamente il nome più caldo. Anche Juric non è da sottovalutare". L'ex tecnico, tra le altre, di Pisa e Milan, dunque, resta sempre il il profilo più accostato alla Fiorentina, anche se al momento vuol restare concentrato sul finale di stagione con i partenopei.