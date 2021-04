Sul sito Gazzetta.it troviamo un’analisi di Mimmo Malfitano, giornalista vicino alle vicende del Napoli, sul prossimo futuro della società di De Laurentiis: nessun vincolo con Gattuso, entrambe le parti stanno pensando a quello che verrà.

L’idea del presidente potrebbe restringersi ad un casting in serie A, dove gli piacciono Juric del Verona e Vincenzo Italiano dello Spezia. Al momento, sono queste le indicazioni più veritiere, mentre per Gattuso c’è qualcosa in più del semplice interesse della Fiorentina: lui sta valutando anche alcune opportunità che gli sono state prospettate all’estero.