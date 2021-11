Osservatori viola al lavoro: un brasiliano nel mirino

La Fiorentina punta lo sguardo in Brasile. Lucas Piton osservato speciale di molti club di Serie A

Il calciomercato non si ferma mai e la Fiorentina sta già pensando ai migliori profili per la squadra del futuro. Come riportato da TuttoSport, durante il match tra Corinthias-Cuiaba, osservatori di molti club della Serie A stavano analizzando la prestazione di Lucas Piton.