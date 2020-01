Offerta per De Paul? La Fiorentina raffredda la pista. Ipotesi scambio Udinese-Milan con Piatek

Dall’Argentina sono sicuri: la Fiorentina ha presentato un’offerta all’Udinese per Rodrigo De Paul. Secondo quanto riportato dal Pentasport di Radio Bruno Toscana, i viola raffreddano questa pista di mercato. Non solo. Come scrive Repubblica, ci sarebbe l’idea di uno scambio tra il Milan e il club bianconero tra Piatek e l’argentino. Ieri l’agente di De Paul era nella sede della società rossonera.

LA SCHEDA DI DE PAUL