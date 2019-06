Offerta a De Rossi: la Fiorentina aspetta la risposta

Daniele De Rossi continuerà a giocare in Serie A. Come scrive La Nazione, la Fiorentina ha fatto arrivare all’ex giallorosso una proposta d’ingaggio per la seconda volta in dieci giorni. Il club viola è in attesa. De Rossi sarebbe, per Montella, il punto di forza (per esperienza e carisma) del nuovo centrocampo viola. Punto attorno al quale far girare una squadra che dovrà essere realizzata con un mix di giocatori capaci di puntare già con decisione ad obiettivi ambiziosi e giocatori giovani ma di grandissima prospettiva.

Anche La Gazzetta dello Sport scrive di Daniele De Rossi. La Fiorentina aspetta solo il suo via libera per piazzare l’assalto decisivo. Si parla di un contratto annuale. L’eventuale arrivo dell’ex capitano della Roma, su cui resta però vivo un interesse del Milan, chiuderebbe la porta al possibile ritorno di Borja Valero.