Odriozola, prende quota l’ipotesi permanenza: due le soluzioni

Le ultime sul futuro del laterale basco

Il portale spagnolo todofichajes.com assicura che la Fiorentina sta lavorando alla permanenza di Odriozola con un prolungamento del prestito fino al 2023, per poi tentare l'acquisto nell'estate. Dagli ambienti Real filtra qualche dubbio sull'affidabilità ai massimi livelli del laterale, che gradirebbe il capoluogo toscano non potendo fare ritorno alla Casa Blanca. Ma le Merengues hanno anche bisogno di un dopo-Carvajal, ragion per cui le valutazioni sono in corso. L'altra soluzione è l'acquisto immediato, un po' più complicato ma comunque rientrante nell'ambito del possibile.