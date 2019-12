Occhi sulla capitale: dopo Florenzi, piace Juan Jesus

L’assenza di Pezzella e la difficoltà ad impostare riscontrata da Milenkovic hanno spintoDaniele Pradè a monitorare alcuni nomi per la difesa. Non solo Kevin Bonifazi del Torino, i fari del ds viola si sono spostati su Juan Jesus della Roma, poco impiegato da Fonseca. Per la fascia resta sempre in auge il nome di Alessandro Florenzi, altro giocatore uscito dalle grazie del tecnico giallorosso, che piace anche all’Inter.