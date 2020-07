Obiettivi viola, Vertonghen annuncia: “Ho più opzioni, a breve la mia nuova squadra”

Jan Vertonghen (LA SCHEDA), difensore che si è svincolato dal Tottenham., ha parlato del suo futuro a Talksport. In Italia lo vogliono Roma, Napoli, Inter e Fiorentina, ecco le sue parole:

La conoscerete quanto prima. Sto valutando le opzioni, cercando di fare la scelta migliore. Ora la finestra trasferimenti è più lunga rispetto all’anno scorso, per cui ho più tempo per scegliere. Futuro ancora in Inghilterra? Dipende dalle opzioni. Ho qualcosa nella mia testa, vedremo…