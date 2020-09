Prosegue la telenovela Ricci. Parma frenato dalla formula, ecco chi si inserisce

Prosegue la telenovela Ricci (SCHEDA). Il giovane centrocampista toscano dopo essere stato corteggiato per mesi dalla Fiorentina, sembrava essere ad un passo dal trasferimento al Parma (LEGGI). Stando però a quanto troviamo scritto nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, un’altra emiliana, il Sassuolo, prova lo sgambetto ai cugini ducali. Il nodo sulla formula infatti ha stoppato i discorsi prima della fumata bianca tra il club, neo di nuova proprietà a stelle e strisce, e Samuele. Tanto che il Sassuolo ha avuto modo di inserirsi con decisione nelle ultime ore. La posizione di Corsi però è chiara, non transige sull’obbligo di riscatto a cifre importanti. Quello che è certo è che ci sarà da trattare e che la caccia per arrivare a Ricci è ancora aperta.

