Obiettivi viola: Fares ad un passo dalla Lazio. Lui e David Silva i primi acquisti per la Champions

La Lazio inizia a muoversi per rinforzare la propria rosa in vista della partecipazione alla prossima Champions League. I primi due acquisti che Claudio Lotito regalerà a Simone Inzaghi saranno con grande probabilità David Silva e Mohamed Fares, esterno mancino della Spal su cui anche la Fiorentina aveva messo gli occhi. In questa settimana il club capitolino cercherà di chiudere entrambe le trattative. Sul franco-algerino in seconda battuta, oltre ai viola, ci sono anche Cagliari e Torino.