Obiettivi, Simy rifiuta le proposte estere. Scatto decisivo di un club italiano

Simy potrebbe restare in Serie A

Il futuro di Simy potrebbe essere ancora in Italia, ma non alla Fiorentina (squadra alla quale l'attaccante è stato accostato con insistenza). Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, infatti, l'attaccante nigeriano non sarebbe interessato a trasferirsi all'estero (su di lui era forte il Maiorca), tanto che un nuovo di Serie A torna a bussare alle porte del Crotone. Trattasi della Salernitana, che con una proposta da 4,5 milioni più bonus potrebbe riuscire a strappare uno dei centravanti rivelazione della scorsa stagione. Simy gradirebbe la destinazione campana, le prossime ore potrebbero essere decisive.