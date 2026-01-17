VN – Contratto pronto per Fabbian: si attende solo la risposta del Bologna

La Fiorentina punta con forza Giovanni Fabbian. Il Bologna avrebbe già ricevuto l'offerta viola. I dettagli

La Fiorentina rompe gli indugi e punta su Giovanni Fabbian. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club viola ha sferrato l'attacco per il centrocampista del Bologna, individuato come il profilo ideale per rinforzare la mediana nel presente e nel futuro.