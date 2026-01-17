VN – Contratto pronto per Fabbian: si attende solo la risposta del Bologna

La Fiorentina rompe gli indugi e punta su Giovanni Fabbian. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club viola ha sferrato l'attacco per il centrocampista del Bologna, individuato come il profilo ideale per rinforzare la mediana nel presente e nel futuro.
La Fiorentina punta con forza Giovanni Fabbian. Il Bologna avrebbe già ricevuto l'offerta viola. I dettagli
La proposta messa sul tavolo dalla dirigenza gigliata è di quelle già viste in questa finestra di mercato: un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro, che scatterebbe in caso di permanenza della Fiorentina in Serie A. Per il calciatore, invece, sarebbe già pronto un contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2030.
La scadenza—
La palla passa adesso al Bologna. La società rossoblù ha preso tempo per valutare l'offerta, ma la risposta definitiva è attesa per lunedì mattina. Saranno ore di riflessione intensa a Casteldebole, con la Fiorentina che attende un segnale positivo per regalare a Vanoli un altro rinforzo a centrocampo.
