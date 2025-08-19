Di Marzio: “Fiorentina in contatto con il Monaco per Ilenikhena. Ecco la formula”

Il Monaco aveva investito circa 20 milioni di euro per assicurarsi Ilenikhena, a conferma del talento riconosciuto al ragazzo. Per la Fiorentina rappresenterebbe un colpo di prospettiva, utile a ringiovanire l’attacco e a portare entusiasmo tra i tifosi. La trattativa è ancora aperta e non semplice, ma la volontà del club viola è chiara: regalare a Pioli un nuovo innesto offensivo che possa alzare la qualità e dare più soluzioni al reparto avanzato. Lo riporta Gianluca Di Marzio.