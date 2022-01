Obiettivi, Julian Alvarez sarà un nuovo giocatore del City: a breve l’annuncio

Nelle prossime ore sarà annunciato il trasferimento

Adesso non ci sono più dubbi, Julian Alvarez sarà un nuovo giocatore del Manchester City. L'attaccante argentino, che era stato accostato con insistenza anche alla Fiorentina, ha scelto l'Inghilterra. Stando a quanto riporta il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano su Twitter, il River Plate e la società inglese hanno firmato adesso tutti i documenti per chiudere il trasferimento. L'affare è quindi completato e sarà annunciato nelle prossime ore. Lo stesso Romano spiega anche come il classe 2000 resterà in prestito in Argentina almeno fino a luglio.