Concorrenza folta per Dennis Praet (SCHEDA TECNICA). Il giocatore della Sampdoria, scrive Tuttosport, non piace solo al Milan, ma anche alla Fiorentina. Sia la squadra rossonera che quella viola vogliono dare più qualità al centrocampo: il classe 1994, che ha estimatori anche in Inghilterra, potrebbe essere il calciatore giusto.