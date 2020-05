Oltre al difensore Gabriele Ferrarini, al Pescara piace un altro giovane della Fiorentina. Stando a quanto si legge su TMW, il club abruzzese ha chiesto ai Viola in prestito Erald Lakti. Il centrocampista classe 2000 è pronto al salto di categoria dopo l’ultima stagione in Serie C con la maglia del Gubbio.