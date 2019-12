Non solo Cutrone: Piatek difficile, Pradè tiene aperta la porta a Petagna

La Fiorentina cerca rinforzi in ogni reparto, ed in particolare la priorità resta l’attacco dove si cercherà di piazzare Pedro per inserire in rosa una nuova punta. Come scrive La Nazione, Piatek (LA SCHEDA) piace ma è un pezzo pregiato perché il Milan aprirà una trattativa sul bomber solo con l’obiettivo di monetizzare al massimo la sua cessione, anche a giugno, per una cifra non inferiore ai 35 milioni. La pista più vicina al momento è Cutrone (LEGGI QUI), ma nel frattempo Pradè tiene aperta, anzi apertissima, la possibilità di portare in viola Petagna (LA SCHEDA)dalla Spal. I ferraresi da qualche settimana hanno chiesto notizie su Vlahovic e adesso potrebbero ripiegare su Pedro.