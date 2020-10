Non solo Chiesa, la Fiorentina pensa alle entrate: resta viva l’ipotesi Deulofeu

Tuttosport fa il mercato della Fiorentina per l’ultimo giorno di mercato, che non sarà solo ricordato per l’addio di Chiesa. Oltre ai nomi già noti in arrivo come Martinez Quarta e Barreca e Callejon, la sorpresa potrebbe essere l’ex Milan Deulofeu, una nome che resta molto caldo. L’operazione Milik, secondo il quotidiano torinese, sembra legata in modo particolare alla possibile uscita di Vlahovic.

