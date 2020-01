Non c’è spazio per Dabo ed Eysseric. Ipotesi Francia e… Spal

Subito dopo la Befana, Pradè potrebbe piazzare due degli esuberi che difficilmente avranno nuove chance in viola anche con Iachini. Per Bryan Dabo e Valentin Eysseric infatti, l’inizio della prossima settima potrebbe coincidere con un accordo per il trasferimento all’estero. Come scrive La Nazione, Dabo ha un’offerta dal Belgio e un’altra dalla serie B francese, mentre Eysseric punta al ritorno in Francia anche se la Fiorentina, davanti ad una proposta consona, può prendere in considerazione il prestito secco in Italia con la Spal che può essere interessata ad entrambi.