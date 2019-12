Riccardo Saponara sta per lasciare il Genoa. Come scrive Il Corriere dello Sport, la sua avventura in rossoblù è già arrivata al termine dopo pochi mesi. Il club di Preziosi intende chiudere anticipatamente il prestito, così Saponara farà rientro alla Fiorentina. Non per restare, ma partirà nuovamente: nei giorni scorsi si era parlato di un’ipotesi Lecce.