Nome nuovo dal mercato: sugli esterni i viola guardano in casa del Milan

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul mercato in uscita del Milan. Al vaglio – secondo il quotidiano – ci potrebbero essere almeno un paio d’uscite nel reparto difensivo. Uno potrebbe essere Leo Duarte , chiuso da Kalulu e dal recupero di Gabbia . L’altro, menzionato anche in ottica viola, è Andrea Conti , finito nei bassi fondi delle gerarchie di Pioli. Su di lui, infatti, c’è l’interesse della Fiorentina, oltre a quello del Genoa, ma non è da escludere una pista estera.