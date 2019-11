La Fiorentina non vuole Ljajic, come rimbalzato ieri, ma segue profili simili al suo. Per questo motivo in estate De Paul dell’Udinese era più di un’idea. Piace Praet, ex Samp che non sta giocando al Leicester, così come Gaston Ramirez della Samp, e Hans Vanaken, poderoso centrocampista del Bruges. Secondo Repubblica, inoltre, la società viola a gennaio farà due acquisti.