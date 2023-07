Krzysztof Piatek sembrava potesse ritornare in Italia per la terza volta, ma non c'è stato niente da fare. Va invece in Turchia, all'Istanbul Basaksehir. Il polacco firmerà un triennale. Il costo del cartellino dovrebbe essere sui 5 milioni. I turchi avervano affrontato la Fiorentina nella fase a gironi dell'ultima Conference League.