Niente Laxalt: salta la trattativa con il Torino

Improvviso colpo di scena su Diego Laxalt. L’operazione che doveva portare il terzino del Torino, ma di proprietà del Milan, alla Fiorentina è saltata a causa della formula. Il club viola aveva pensato all’esterno uruguaiano come prima alternativa a Domenica Criscito.

Come scrive Alfredo Pedullà, la formula sarebbe stata prestito con diritto di riscatto (cartellino valutato 11 milioni). Ma lo stesso Laxalt non è convinto e non vuole andare via in prestito senza garanzie di riscatto.