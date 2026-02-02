Viola News
in extremis?

Colpo di scena: Kouamé non va al Verona. Il clamoroso finale - immagine 1
Incredibile finale di mercato per Kouamè. Aveva firmato con il Verona, ma il contratto non è stati ritenuto valido
Redazione VN

Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, arriva la retromarcia: la trattativa tra Fiorentina e Cagliari si è bloccata. Christian Kouamè in realtà avrebbe dovuto accasarsi al Verona. Le due società, come riporta Sky, erano d'accordo. In effetti il sito della Lega aveva confermato, il contratto era stato depositato.

Il colpo di scena

—  

Non tutto però è andato liscio. Sempre Sky riporta che la documentazione consegnata risulterebbe incompleta. Pochi minuti dopo è arrivata la conferma, il passaggio di Kouamè al Verona è definitivamente saltato. Il contratto è stato quindi invalidato.

