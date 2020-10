Per la cessione di Federico Chiesa il giorno buono sembra essere domani, anche se davanti a un’accelerata improvvisa l’operazione potrebbe prendere consistenza anche oggi. Come scrive La Nazione, l’offerta bianconera si compone con un prestito oneroso più due maxi-tranche per arrivare a 55 milioni di euro con una contropartita tecnica a scelta. E la Fiorentina? I viola preferiscono solo soldi, se dovessero pescare dal mazzo bianconero il nome giusto è quello di Merih Demiral (SCHEDA).

