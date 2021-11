Nazione: Gonzalez out contro il Milan. Ecco chi giocherà al fianco di Igor

Il punto sull'infermeria viola

Coperta corta in attacco e in questo momento minuscola in difesa per le assenze di Milenkovic e Quarta (squalificati) e quasi sicuramente di Nastasic (infortunio muscolare). Contro il Milan, Italiano avrà dunque a disposizione solo la coppia centrale Igor-Venuti, mentre la difesa si completerà con Odriozola e Biraghi sulle fasce. Poco altro da inventare, in assenza di materiale umano. Questo quanto scrive La Nazione in merito all’emergenza viola nel reparto arretrato. Lo stesso giornale, poi, fa il punto su Nico Gonzalez, sul quale purtroppo non ha dubbi: anche lui sarà out contro il Milan per il perdurare della positività al Covid. Motivo per cui tornerebbe parecchio comodo il contributo di Kokorin, che invece continua il suo viaggio all’interno di una dimensione parallela. I report che arrivano sono tutt’altro che positivi, l’attaccante russo continua ad avvertire fastidi muscolari che sfuggono a verifiche più accurate. Ma a quanto pare ci sono, quindi la preparazione fisica resta modesta.