Nainggolan, la Fiorentina si allontana. Il Cagliari ha in mente altri piani

Nanggolan e la Fiorentina potrebbero non trovarsi neanche questa volta. Secondo Tuttosport, infatti, il presidente del Cagliari, Giulini, sarebbe disposto a fare un sacrificio economico per riscattare il belga. Un’opzione che, se si verificasse, di fatto taglierebbe fuori nuovamente, come l’estate scorsa, la Fiorentina. Le speranze gigliate erano riposte nel ritorno del Ninja alla base interista con conseguente rispedizione sul mercato visti i complicati rapporti con il club meneghino. ZENGA SU NAINGGOLAN