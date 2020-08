Radja Nainggolan ieri ha svolto l’ultimo allenamento con il Cagliari e da martedì dovrà tornare all’Inter, per la scadenza del prestito. Ma il Ninja vuole soltanto il Cagliari e la sua volontà è quella di tornare il più presto possibile. Il Cagliari si è mosso con la dirigenza nerazzurra per un altro prestito, Di Francesco non vuole rinunciare al centrocampista (Gazzetta.it).

Asse Fiorentina-Cagliari: Sottil in rossoblù, a Firenze arriverà Ceppitelli