Montiel, niente Fiorentina. Dall’Argentina sicuri: andrà al Siviglia

Il terzino destro era uno dei nomi in lizza per sostituire l'eventuale partenza di Lirola

Niente Fiorentina per Gonzalo Montiel. Il terzino destro del River Plate, tra i nomi in lizza per sostituire l'eventuale partenza di Pol Lirola, è destinato ad andare in Spagna. Questo quanto viene riportato nei media argentini, in particolare su Olè. Nel noto portale sudamericano si legge come nella notte sia andato in scena un blitz decisivo da parte del Siviglia che ha messo sul piatto ben 10 milioni per arrivare all'esterno della Nazionale. Un'offerta irrinunciabile per la società bianco rossa che con ogni probabilità vedrà quindi partire il ventiquattrenne. La trattativa non è ancora formalmente chiusa, ma tutto lascia pensare che non ci siano ostacoli in grado di portare ad un dietrofront