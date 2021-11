Minieri: “Kouamè è tornato al top, Anderlecht scelta mirata. Su Orsolini…”

Le parole dell'agente dei due calciatori

Kouamè : "Andare all'Anderlecht è stata una scelta mirata atta anche per ritrovare la continuità e avere la possibilità di tornare nella miglior condizione possibile. Il club lo ha fortemente voluto e Christian sta ripagando le attese con belle partite e gol. Finalmente dopo l'infortunio di due anni fa è tornato praticamente al top. C'è voluto un po' di tempo dopo quel guaio al ginocchio e poi sulla via del recupero ci si è messo anche il periodo del Covid che ha rallentato la ripresa. Ma oggi si vede che è tornato quel giocatore esplosivo, di gamba, capace anche di segnare. E sta facendo bene anche in nazionale. Futuro? Ne riparleremo. In questo momento resta concentrato sul presente".

Orsolini: "Quest’estate il club ha fatto determinate riflessioni decidendo di trattenerlo in tutti i modi. Oggi però il cambio di modulo tattico non lo mette in condizione di poter esaltare le sue caratteristiche. A tempo debito verranno fatti tutti i ragionamenti del caso con il club anche per fare in modo che la stessa società non debba poi risentirne dal punto di vista del valore economico del calciatore. È un patrimonio del club e al tempo stesso Orsolini è un giocatore che deve trovare continuità per distinguersi come ha sempre fatto in termini realizzativi e di assist".